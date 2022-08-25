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بماذا علق رئيس الوزراء اللبناني على اتهام ابن شقيقته في هذه الجريمة؟
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بماذا علق رئيس الوزراء اللبناني على اتهام ابن شقيقته في هذه الجريمة؟

بماذا علق رئيس الوزراء اللبناني على اتهام ابن شقيقته في هذه الجريمة؟
٠٢:٢٦:٣٦ ص، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 دخلت رئاسة مجلس الوزراء على خط التصريحات عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، نبأ اتهام ابن ‏شقيقة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في مقتل أحد المواطنين في منطقة البترون بحادث سير وقع قبل أسابيع.

وقام  المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي، باصدار بيان رسمي، أمس الخميس، حول الواقعة.

وأكدت بحسب البيان: “ننفي اي علاقة لأفراد عائلة دولة الرئيس بهذا الحادث المؤسف، أو بأي أمر يتعلق بالجاني وبالتحقيق في القضية”، وتابع أن “الموضوع هو رهن تحقيق أمني بإشراف القضاء المختص”.

وأعرب المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي عن استغرابه من الزج باسمه في الحادثة.

كما أبدى أسفه لاستغلال هذا الحادث الأليم الذي أودى بأحد المواطنين لتصفية حسابات سياسية.

الكلمات الدلالية:
اين شقيقته جريمة قتل حادث سير نجيب ميقاتي

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