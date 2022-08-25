قاما بتمكين عاملات من الهرب.. القبض على مخالفين لنظامي الإقامة والعمل

تواصل-فريق التحرير :

قبضت شرطة منطقة جازان على مخالفَين لنظامي الإقامة والعمل، مقيم ومقيمة متغيبة عن العمل من الجنسية الإندونيسية، امتهنا تمكين عاملات المنازل من الهرب والعمل لحسابهن الخاص.

وحسب بيان الأمن العام على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فقد ضَبطت برفقتهما -في مركبة يقودها المقيم- وافدتين من الجنسية ذاتها تحملان تأشيرة زيارة، إحداهما متغيبة عن العمل.

وأضاف البيان أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.