الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. موجة غبار كثيف ورياح هابطة تحجب الأفق في المظيلف
وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
15 قتيلا و50 جريحا بقصف روسي على محطة قطارات في أوكرانيا
«الصلاة وصلة الرحم».. وصية مؤثرة من أب لأبنائه على فراش الموت بالمستشفى (فيديو)
تحرير طفلة كويتية من يد الايرانيين
أمريكا: أسلحة ضمن حزمة المساعدات الجديدة لن تصل أوكرانيا قبل ثلاث سنوات

محليات

شاهد.. موجة غبار كثيف ورياح هابطة تحجب الأفق في المظيلف

شاهد.. موجة غبار كثيف ورياح هابطة تحجب الأفق في المظيلف
٠١:٢٠:٠٠ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق نشاطاً للرياح المثيرة للأتربة والغبار ورياح هابطة على مركز المظيلف، بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع المتداول، نشاطا كثيفا للغبار، تسبب في تدني الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).

وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق ومنطقة المدينة المنورة وكذلك طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس المظيلف رياح نشطة غبار

مواد ذات صلة

المزيد
التحقيق مع طبيب نسي “قطعة قماش” داخل أحشاء سيدة بالمدينة

التحقيق مع طبيب نسي “قطعة قماش” داخل أحشاء سيدة بالمدينة

منذ 8 سنوات
«الغذاء والدواء» تطلق حملة للتأكد من خفض الدهون المتحولة في الأسواق

«الغذاء والدواء» تطلق حملة للتأكد من خفض الدهون المتحولة في الأسواق

منذ 5 سنوات
صحة الشرقية: صور الاختلاط في برج الدمام “عفوية” ولم نرصد أمور مخالفة

صحة الشرقية: صور الاختلاط في برج الدمام “عفوية” ولم نرصد أمور مخالفة

منذ 8 سنوات
فيديو صادم.. سائق يدهس طفلة ويتركها جانب الطريق محاولا الهرب

فيديو صادم.. سائق يدهس طفلة ويتركها جانب الطريق محاولا الهرب

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *