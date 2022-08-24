وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف لحملة كافة المؤهلات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ رئيس قسم علم الأمراض
ـ اختصاصي قسم قاعدة البيانات
ـ أخصائي سريري متقدم
ـ أخصائي تصوير الأشعة
ـ مهندس معماري أول
ـ مهندس معماري ثاني
ـ محاسب مساعد (4 وظائف)
ـ اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية
ـ منسق أبحاث سريرية مساعد
ـ استشاري مساعد طب وجراحة العيون
ـ استشاري مساعد زراعة الكبد للبالغين
ـ استشاري مساعد زراعة كلى البالغين
ـ استشاري مساعد التخدير
ـ استشاري مساعد، الرعاية المركزة
ـ استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي
ـ استشاري مساعد، جراحة الصدر
ـ مساعد رئيس تمريض
ـ مساعد مدير ادارة المختبر الاكلينيكي
ـ مساعد مدير خدمات الاسكان
ـ مساعد مدير إدارة المرافق
ـ استشاري مشارك, الحالات الحرجه
ـ استشاري مشارك جراحة عامة
ـ استشاري أنف واذن وحنجرة مشارك
ـ مندوب مشتريات الصيدلية
ـ مندوب مشتريات الصيدلية
ـ اختصاصي سريري
ـ محلل اتصالات
ـ أخصائي الامتثال
ـ استشاري تخدير
ـ استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء
وغيرها..
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءا من تاريخ 25 أغسطس 2022م
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة: اضغط هنا