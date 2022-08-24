وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف لحملة كافة المؤهلات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ رئيس قسم علم الأمراض

ـ اختصاصي قسم قاعدة البيانات

ـ أخصائي سريري متقدم

ـ أخصائي تصوير الأشعة

ـ مهندس معماري أول

ـ مهندس معماري ثاني

ـ محاسب مساعد (4 وظائف)

ـ اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية

ـ منسق أبحاث سريرية مساعد

ـ استشاري مساعد طب وجراحة العيون

ـ استشاري مساعد زراعة الكبد للبالغين

ـ استشاري مساعد زراعة كلى البالغين

ـ استشاري مساعد التخدير

ـ استشاري مساعد، الرعاية المركزة

ـ استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي

ـ استشاري مساعد، جراحة الصدر

ـ مساعد رئيس تمريض

ـ مساعد مدير ادارة المختبر الاكلينيكي

ـ مساعد مدير خدمات الاسكان

ـ مساعد مدير إدارة المرافق

ـ استشاري مشارك, الحالات الحرجه

ـ استشاري مشارك جراحة عامة

ـ استشاري أنف واذن وحنجرة مشارك

ـ مندوب مشتريات الصيدلية

ـ مندوب مشتريات الصيدلية

ـ اختصاصي سريري

ـ محلل اتصالات

ـ أخصائي الامتثال

ـ استشاري تخدير

ـ استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء

وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءا من تاريخ 25 أغسطس 2022م

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة: اضغط هنا