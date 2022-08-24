الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
15 قتيلا و50 جريحا بقصف روسي على محطة قطارات في أوكرانيا
«الصلاة وصلة الرحم».. وصية مؤثرة من أب لأبنائه على فراش الموت بالمستشفى (فيديو)
تحرير طفلة كويتية من يد الايرانيين
أمريكا: أسلحة ضمن حزمة المساعدات الجديدة لن تصل أوكرانيا قبل ثلاث سنوات
أتوبيس مع شاحنة نقل بضائع.. وفاة اثنين وإصابة 13 في حادث مروع على طريق الطائف- الرياض

فرص

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
٠١:١٥:٤٨ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف لحملة كافة المؤهلات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ رئيس قسم علم الأمراض
ـ اختصاصي قسم قاعدة البيانات
ـ أخصائي سريري متقدم
ـ أخصائي تصوير الأشعة
ـ مهندس معماري أول
ـ مهندس معماري ثاني
ـ محاسب مساعد (4 وظائف)
ـ اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية
ـ منسق أبحاث سريرية مساعد
ـ استشاري مساعد طب وجراحة العيون
ـ استشاري مساعد زراعة الكبد للبالغين
ـ استشاري مساعد زراعة كلى البالغين
ـ استشاري مساعد التخدير
ـ استشاري مساعد، الرعاية المركزة
ـ استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي
ـ استشاري مساعد، جراحة الصدر
ـ مساعد رئيس تمريض
ـ مساعد مدير ادارة المختبر الاكلينيكي
ـ مساعد مدير خدمات الاسكان
ـ مساعد مدير إدارة المرافق
ـ استشاري مشارك, الحالات الحرجه
ـ استشاري مشارك جراحة عامة
ـ استشاري أنف واذن وحنجرة مشارك
ـ مندوب مشتريات الصيدلية
ـ مندوب مشتريات الصيدلية
ـ اختصاصي سريري
ـ محلل اتصالات
ـ أخصائي الامتثال
ـ استشاري تخدير
ـ استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء
وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءا من تاريخ 25 أغسطس 2022م

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
الملك فيصل فرص قاعدة بيانات مهندس معماري وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف للرجال بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف للرجال بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

منذ 4 سنوات
وظائف صحية وهندسية شاغرة في أرامكو الطبي

وظائف صحية وهندسية شاغرة في أرامكو الطبي

منذ 7 أشهر
كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن توفر 100 وظيفة بمختلف المجالات.. موعد وطريقة التقديم

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن توفر 100 وظيفة بمختلف المجالات.. موعد وطريقة التقديم

منذ سنة واحدة
لكافة المؤهلات.. “الموارد البشرية” تُعلن عن وظائف شاغرة للعمل من المنزل

لكافة المؤهلات.. “الموارد البشرية” تُعلن عن وظائف شاغرة للعمل من المنزل

منذ 8 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *