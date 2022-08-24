مستوطنة صهيونية تستفز مشاعر المسلمين بصور «خليعة» في باحات الأقصى الشريف

تواصل- فريق التحرير:

أحدثت صورة نشرتها مستوطنة صهيونية بدولة الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بملابس “خليعة” في باحات المسجد الأقصى بالقدس، غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين.

ونشرت المستوطنة صورة لها على حسابها الشخصي في إنستجرام، وعلقت: “الحي اليهودي والمسلم والمسيحي والأرمني وتجربة القبر المقدس، مزيج من الثقافات الرائعة التي تلفت انتباهك”.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر، أن “تدنيس متطرفة صهيونية لباحات المسجد الأقصى، ونشر صور فاضحة لها فيه، تشكل استفزازا غير مسبوق لمشاعر شعبنا الفلسطيني وكل الأمة العربية والإسلامية”.

وأكدت وكالة شهاب ، على أن هذه الصورة “إمعان في تدنيس طهارة الأقصى، وتعكس استهتارا صهيونيا بكل المنظومات الرسمية”.