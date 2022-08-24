الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مستوطنة صهيونية تستفز مشاعر المسلمين بصور «خليعة» في باحات الأقصى الشريف
تعرف على خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابة ديوان المظالم.. 12 ألف مستفيد
برنامج الأراضي البيضاء: 63% من الأراضي المطورة تتركز في 20% من أحياء الرياض
ولي العهد يعلن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع «رؤى المدينة»
هل يحق للبائع إلزام المشتري بشراء سلعتين لأجل الحصول على إحداهما؟
عودة السفير الأمريكي لعاصمة عربية بعد قطيعة 25 عامًا

دولي

مستوطنة صهيونية تستفز مشاعر المسلمين بصور «خليعة» في باحات الأقصى الشريف

مستوطنة صهيونية تستفز مشاعر المسلمين بصور «خليعة» في باحات الأقصى الشريف
٠٨:٠٦:٤٠ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أحدثت صورة نشرتها مستوطنة صهيونية بدولة الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بملابس “خليعة” في باحات المسجد الأقصى بالقدس، غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين.

ونشرت المستوطنة صورة لها على حسابها الشخصي في إنستجرام، وعلقت: “الحي اليهودي والمسلم والمسيحي والأرمني وتجربة القبر المقدس، مزيج من الثقافات الرائعة التي تلفت انتباهك”.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر، أن “تدنيس متطرفة صهيونية لباحات المسجد الأقصى، ونشر صور فاضحة لها فيه، تشكل استفزازا غير مسبوق لمشاعر شعبنا الفلسطيني وكل الأمة العربية والإسلامية”.

وأكدت وكالة شهاب ، على أن هذه الصورة “إمعان في تدنيس طهارة الأقصى، وتعكس استهتارا صهيونيا بكل المنظومات الرسمية”.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال الاقصى صور خليعة مستوطنة

مواد ذات صلة

المزيد
أوباما يعلن استعداد بلاده لتنفيذ عمل عسكري في العراق

أوباما يعلن استعداد بلاده لتنفيذ عمل عسكري في العراق

منذ 8 سنوات
السجن 8 سنوات لمراهق بريطاني بتهمة شن هجوم عنصري ضد رجل مسلم

السجن 8 سنوات لمراهق بريطاني بتهمة شن هجوم عنصري ضد رجل مسلم

منذ 9 سنوات
شاهد.. فرار مليشيا الحوثي أمام الجيش اليمني بعد مقتل 20 في كمين مُحكم

شاهد.. فرار مليشيا الحوثي أمام الجيش اليمني بعد مقتل 20 في كمين مُحكم

منذ 9 أشهر
مقتل 7 في هجوم مسلح على مصلى للعيد جنوب اليمن

مقتل 7 في هجوم مسلح على مصلى للعيد جنوب اليمن

منذ 10 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *