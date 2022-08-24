خلال يومين.. توقعات أفغانية بسقوط أمطار غزيرة وفيضانات في 19 مقاطعة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الأرصاد الأفغانية، أنها تتوقع سقوط أمطار غزيرة وفيضانات في 19 مقاطعة خلال اليومين القادمين.

كما حذرت من احتمال هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات جديدة في معظم أنحاء أفغانستان والعديد من الأقاليم الأخرى.

وأوضحت السلطات، أن آلاف الأشخاص بحاجة إلى مساعدات فورية جراء الفيضانات المدمرة التي واجهتها البلاد.

يأتي هذا بعد أيام فقط، من اجتياح فيضانات مفاجئة للعديد من الأقاليم في شمال أفغانستان، تسببت في حالة من الفوضى والدمار بهذه الأقاليم، ومن بينها إقليما باروان وبانجشير.

وأكدت السلطات المحلية، أن آلاف من أفدنة الحقول الزراعية في إقليم باروان تعرضت للدمار، بالإضافة إلى تعرض مئات المنازل لأضرار جسيمة من جراء الفيضانات، مع فقدان العديد من الأشخاص.

وكانت الأمطار الغزيرة والفيضانات، قد اجتاحت عددً كبيرًا من القرى والمناطق في شرق ووسط أفغانستان منذ عدة أيام مما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة بالممتلكات وسبل المعيشة وتدمير حوالى 2900 منزل، وذلك بالإضافة إلى تأثير مياه الفيضانات الجارفة على البنية الأساسية مثل الطرق والجسور.