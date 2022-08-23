حادث مروع.. شاحنة تدهس 15 سيارة بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

وقع حادث سير مروع على الطريق الدائري في مصر مساء أمس الثلاثاء، إثر دهس شاحنة “تريلا” لحوالي 15 سيارة متوقفة على الطريق.

وعلى الرغم من توقف الطريق نتيجة الزحام، إلا أن قائد الشاحنة لم يتوقف ما أدى إلى دهس العديد من السيارات، ووقع 10 ضحايا ما بين قتلى ومصابين في حصيلة أولية.

وعلى الفور تدخل عدد من المواطنين وحضرت 12 سيارة إسعاف لانتشال الضحايا من بين ركام السيارات المحطمة.

وحسب مواقع محلية، فقد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق بوقوع حادث تصادم، في أثناء توقف الطريق، وتفاجأ بـ سائق التريلا يدهس السيارات من الخلف وهشّم 15 سيارة.

وتم إلقاء القبض على السائق المتسبب في حادث الدائري، وجارٍ إجراء تحليل مخدرات له.