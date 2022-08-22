ضابط سوداني: ما في بيت عندنا إلا وبه شئ من الملك سلمان (فيديو مؤثر)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابط سوداني يتحدث عن وقوف المملكة بجانب بلاده على مر الزمان، موجهًا الشكر لملوك المملكة.

وأكد الضابط السوداني، أنه لا يوجد منزل للمتضررين من السيول إلا وفيه شئ من الملك سلمان، وقال :”:والله 40 سنة وأنا شغال في الدفاع المدني مافيه مساعدات توصل لنا، إلا ونجد الطائرة السعودية أول طائرة مساعدات تنزل عندنا في مطار الخرطوم”.

وتابع :” لو دخلتوا بيوت المتضريين أي متضرر تجد منه حاجة من السعودية والملك سلمان داخل منزله”.

وأضاف :” شاكرين للملك سلمان شكر لا يوفي.. اللى عملوه في السودان دا والله ولا تقولي أمريكا ولا أي دولة”.

وأكد الضابط على وقوف السودان بجانب المملكة في كل شئ، داعيًا بأن يحفظ الله ملكها وشعبها وأمنها.

وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بشهادة حق قالها الضابط تعبيرًا عن شكره للخدمات الإنسانية التي تقدمها المملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وجّه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت بعض المدن والمحافظات في جمهورية السودان الشقيقة مؤخراً.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح له اليوم، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للوقوف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، كما يعكس الترابط الأخوي القوي بين المملكة قيادة وشعباً بأشقائهم من الشعب السوداني.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء جرّاء ما يقدمانه للمحتاجين والمتضررين من مساعدات جليلة في كافة أنحاء العالم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.