الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بينهم دولتان عربيتان.. تعرف على الدول صاحبة أكبر احتياطي ذهب في العالم؟
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بينهم دولتان عربيتان.. تعرف على الدول صاحبة أكبر احتياطي ذهب في العالم؟

بينهم دولتان عربيتان.. تعرف على الدول صاحبة أكبر احتياطي ذهب في العالم؟
٠٨:٥٨:٥٥ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يمتلك صندوق النقد الدولي 2814.0 طنًا من الذهب، وهو ما كان سيضعه في المرتبة الثالثة في العالم إذا تم اعتباره دولة. فيما يمتلك البنك المركزي الأوروبي 504.8 طن من الذهب، ليحتل المرتبة 12 بين الدول.

فيما تسعى دول العالم إلى إضافة الذهب إلى احتياطياتها، كما أوضح محافظ البنك الوطني البولندي، آدم جلابينسكي لأن: “الذهب هو أكثر الأصول الاحتياطية أماناً: فهو ينوع المخاطر الجيوسياسية ويعد مرساة الثقة، خاصة في أوقات التوتر والأزمات”.

كما اعتبر متحدث باسم البنك المركزي المجري أن الذهب يزيد الاستقرار المالي ويعزز ثقة السوق، حسب “العربية”.

وفيما يلي أكبر 20 دولة تمتلك احتياطيات  للذهب في العالم، استناداً إلى أحدث البيانات من مجلس الذهب العالمي، وهي:

الولايات – 8.133.5 طن

ألمانيا – 3355.1 طن

إيطاليا – 2.451.8 طن

فرنسا – 2436.6 طن

روسيا – 2298.5 طن

الصين – 1948.3 طن

سويسرا – 1040.0 طن

اليابان – 846.0 طن

الهند – 768.8 طن

هولندا – 612.5 طن

تركيا – 457.7 طن

تايوان – 423.6 طن

كازاخستان – 383.9 طن

البرتغال – 382.6 طن

أوزبكستان – 363.9 طن

السعودية – 323.1 طن

المملكة المتحدة – 310.3 طن

لبنان – 286.8 طن

إسبانيا – 281.6 طن

النمسا – 280.0 طن

الكلمات الدلالية:
احتياطي الذهب الاتحاد الأوروبي البنك المركزي البنك المركزي الأوروبي صندوق النقد الدولي

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