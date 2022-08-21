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الثاني خلال شهر.. ولادة طفل على متن طائرة كويتية متجهة لنيويورك
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تواصل لايت

الثاني خلال شهر.. ولادة طفل على متن طائرة كويتية متجهة لنيويورك

الثاني خلال شهر.. ولادة طفل على متن طائرة كويتية متجهة لنيويورك
٠٢:٥٣:١٤ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في حادثة هي الثانية من نوعها خلال شهر واحد؛ ولد طفل على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، كانت متجهة من الكويت إلى مدينة نيويورك الأمريكية.

وقبل عشرين يوما؛ وضعت راكبة أيضا على متن طائرة كويتية طفلا في أثناء رحلة كانت متجهة إلى العاصمة الفلبين (مانيلا).

وتداول وقتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولادة طفل على متن رحلة الخطوط الجوية الكويتية.

وأثنى ركاب الرحلة التي استغرقت نحو 9 ساعات ونص الساعة على سرعة تعامل طاقم الطائرة مع الحالة بكل احترافية ومهنية ودقة عالية.

جدير بالذكر أن التعليمات الجوية تحظر السماح للحوامل بركوب الرحلات الجوية إلا بتوصيات طبية مكتوبة ومعتمدة لتفادي أي تطورات غير مرغوب فيها على صعيد المواعيد والسلامة الشخصية.

الكلمات الدلالية:
الخطوط الكويتية رحلات جوية على متن طائرة ولادة طفل

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