الدفاع المدني: 15 حالة وفاة جراء السيول الفترة الماضية.. ونحذر الجميع

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع من خطورة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريان السيول أو هطول أمطار غزيرة، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.

وكشف الدفاع المدني، عن وقوع نحو 15 وفاة جراء سيول الأمطار في الفترة الماضية، محذرا الأهالي من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، وفقا لـ”الرياض”.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية الابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير.

كما توقع المركز، فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.