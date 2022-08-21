بعدما رفضوا حضور دورات طائفية.. ميليشيا الحوثي تختطف عشرات اليمنيين

تواصل ـ فريق التحرير:

قامت مليشيا جماعة الحوثي الانقلابية، باختطاف عشرات اليمنيين بمحافظة ذمار، وذلك بعدما رفضوا حضور دورات طائفية.

وقال مصادر محلية إن “ميليشيا الحوثي داهمت منازل المواطنين في منطقة مخلاف كومان سنامة بمديرية الحداء، وأطلقت النار على منازلهم، واختطفت العشرات بينهم مسنين، كما قامت بالاعتداء الجسدي على الأطفال والنساء”.

من جانبهم أصدر أبناء منطقة ذمار بيانا أكدوا فيه أن الميليشيات الحوثية تهدف من خلال الحملة إلى خطف عدد من مشايخ وعقال المنطقة الذين رفضوا حشد أبنائهم للدورات الثقافية التي تقيمها الجماعة.

وحمل البيان قيادات ومشرفي مليشيات الحوثي في محافظة ذمار مسؤولية ما تعرض له أبناء المنطقة من اعتداءات واختطافات.