بفعل فاعل.. الجزائر تعلن القبض على 13 شخصًا مشتبه بتورطهم في كارثة الحرائق

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر، القبض على 13 شخصا للاشتباه في دورهم في إشعال سلسلة حرائق ضربت البلاد خلال الفترة الماضية، وراح ضحيتها العشرات وخسائر مادية كبيرة.

وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمي على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، إن المقدم عبد القادر بزيو رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني كشف عن توقيف 13 شخصا، يُشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة.، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال متواصلة.

وكانت الحماية المدنية الجزائرية قد أعلنت الجمعة الماضية، السيطرة على كلّ الحرائق التي اجتاحت خلال يومين مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق البلاد.

وأودت الحرائق المروعة التي اجتاحت الغابات في الجزائر بوفاة 38 شخصا على الأقل.

وكانت المملكة قد قدمت التعازي لرئيس الجزائر في ضحايا الحرائق، بالإضافة للعديد من الدول العربية.