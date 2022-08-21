الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الرياض.. أهالي «مخطط بدر النموذجي» يشكون ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت
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الرياض.. أهالي «مخطط بدر النموذجي» يشكون ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت

الرياض.. أهالي «مخطط بدر النموذجي» يشكون ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت
٠٦:٣٠:٣٧ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- سلطان الزريق:

شكا عدد من الأهالي بمخطط بدر النموذجي جنوب مدينة الرياض من مشكلة ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأكد الأهالي أنهم تقدموا بأكثر من شكوى وأجروا العديد من المقابلات مع مسؤولي شركات الاتصالات دون جدوى.

وقال محمد بن سفر العتيبي لـ”تواصل”: إن إحدى الشركات جاءت واستمعت لشكاوى الأهالي وقامت بتصوير الموقع دون أي جديد، مؤكداً أنه لا يوجد في الحي سوى برج واحد، ونعاني من ضعف سرعة الاتصالات وسرعة التحميل وهو ما يسبب لنا مشاكل كثيرة خاصة أن هذه الخدمات أصبحت من ضمن الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.

وأضاف أننا نتمنى من شركات الاتصالات أن تجد حلا لهذه المشكلة حيث جاء ممثلين لهم منذ 3 شهور وقاموا بتصوير الموقع بالكامل ووعدونا بحل المشكلة خلال أسبوع ورغم ذلك مازلنا نعاني في الاتصال عبر الجوال وفي استخدام الإنترنت حتى اليوم.

 

من جانبه قال محمد بن صالح الزعير لـ”تواصل”: “أعيش منذ عام ونصف هنا، وتواصلنا مع الجهات المعنية، ونتمنى من المسؤولين التدخل لحل هذه المشكلة” في أسرع وقت ممكن “.

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رسائل الأحياء.. خدمة جديدة من صحيفة «تواصل» لنقل ملاحظاتكم ومقترحاتكم للمسؤولين

وأوضح أن بعض المواطنين تراجعوا عن استئجار وحدات سكنية في المنطقة بسبب وجود مشاكل في الاتصال.

يذكر أن صحيفة” تواصل “دشنت، خدمة جديدة لأهالي الأحياء باسم” رسائل الأحياء “، يستطيعون من خلالها توجيه الرسائل الخاصة بهم إلى الجهات الحكومية للمساعدة في حل مشاكلهم.

ويمكن لقراء صحيفة“ تواصل ”من مختلف الأحياء بالمملكة، إرسال رسائلهم عبر البريد الإلكتروني التالي (ac @ twasul. info).

الكلمات الدلالية:
الإنترنت الرياض خدمات الاتصالات رسائل الأحياء مخطط بدر النموذجي

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