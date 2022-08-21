القبض على مقيمين سرقا مصوغات ذهبية من منزل ونفذا عمليات احتيال إلكتروني بالرياض

تواصل- واس

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسيتين السورية والأردنية، لسرقتهما مصوغات ذهبية من منزل، وتنفيذ عمليات احتيال مالي إلكتروني.

وحول المتهمان الأموال إلى خارج المملكة من خلال مقيم من الجنسية السورية، جرى القبض عليه لتستره عليهما وتمكينهما من التصرف بحساباته البنكية، واسترداد المسروقات وضبط مبلغ (454,430) ريالًا و(6) سبائك ذهبية و(16) بطاقة صراف، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت شرطة منطقة نجران، تمكنت من القبض على مواطن يتباهى بإطلاق النار من أسلحة نارية.

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وأوضحت أن المقبوض عليه تباهى بإطلاق النار ووثق ذلك ونشره على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنه تم ضبط سلاحين ناريين بحوزته، وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة نجران، أنها قبضت على مواطنين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته، معرضًا حياة الآخرين للخطر، والآخر لتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد “الأمن العام” في بيان له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء، مطالبين بالقبض عليه لتعريض سلامته وسلامة الآخرين للخطر.