“الحج” للمعتمرين: تجنبوا إعاقة انسيابية الحركة بالحرمين عند التقاط الصور

تواصل- فريق التحرير

ناشدت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين وزوار المسجدين الحرام والنبوي، عدم إعاقة الحركة عند التقاط الصور بالحرمين الشريفين.

وقالت الوزارة في إنفوجراف عبر حسابها بموقع “تويتر”: “أخي المعتمر.. عند التقاطك لصورة من داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي.. فضلًا ابتعد عن مسارات حركة المعتمرين والزائرين وتجنب إعاقة انسيابية حركتهم”.

وأوصت الوزارة المعتمرين بالتقاط صورة في اليوم العالمي للتصوير، لكن مع الحرص على السلامة وانسيابية حركة المعتمرين والزائرين.

ويبق أن أعلنت وزارة الحج والعمرة، السماح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم؛ وذلك للأطفال قبل سن خمس سنوات.

وفي إنفوجراف توضيحي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ زفت الوزارة البشرى لضيوف الرحمن، وحددت سن الأطفال عبر:

ـ لأطفالكم فوق 5 سنوات:

تأكدوا من حجز التصريح المناسب لهم عبر تطبيق اعتمرنا في حال رغبتكم باصطحابهم معكم.

ـ لأطفالكم أقل من 5 سنوات

بإمكانكم اصطحابهم معكم دون الحاجة لاستخراج تصريح خاص بهم.

وفي نهاية التغريدة، دعت الوزارة المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.