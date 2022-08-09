أكبر حزمة أسلحة.. واشنطن تسلم كييف «صاروخ هارم» المضاد للرادارات

تواصل- وكالات:

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ مضادة للرادارات لاستهداف أنظمة الرادار الروسية.

وأفاد نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسة كولين كال، خلال إحاطة بشأن حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا، بأن الولايات المتحدة أرسلت عددا من الصواريخ بدون تحديد عددها أو توقيت إرسالها.

ولم يكشف صراحة عن نوع الصاروخ المضاد للإشعاعات الذي تم إرساله، لكن مسؤولا دفاعيا قال لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: إن نوع الصاروخ الذي تم إرساله كان «إيه جي إم-88 العالي السرعة المضاد للإشعاعات» (هارم).

وطبقًا لسلاح الجو الأمريكي، يتجاوز مدى صواريخ (هارم)، التي تنتجها شركة «رايثيون»، الـ30 ميلا، لتصبح أحد الأسلحة طويلة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.