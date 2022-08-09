الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أكبر حزمة أسلحة.. واشنطن تسلم كييف «صاروخ هارم» المضاد للرادارات
الغذاء والدواء تحذر من خطورة الإفراط في استخدام ملح الطعام
أمريكا ترجع إلى الخلف.. بيلوسي: ندعم مبدأ صين واحدة وبكين من أكثر المجتمعات حرية
شاهد ..سيول في قيا جنوب الطائف
مقتل 3 من مليشيا إيرانية في هجوم مسلح بحمص السورية
سقطت من حاملة الطائرات.. انتشال مقاتلة أمريكية من قاع البحر بـ«روبوت»

دولي

أكبر حزمة أسلحة.. واشنطن تسلم كييف «صاروخ هارم» المضاد للرادارات

أكبر حزمة أسلحة.. واشنطن تسلم كييف «صاروخ هارم» المضاد للرادارات
٠٨:٥٣:٢٧ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ مضادة للرادارات لاستهداف أنظمة الرادار الروسية.

وأفاد نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسة كولين كال، خلال إحاطة بشأن حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا، بأن الولايات المتحدة أرسلت عددا من الصواريخ بدون تحديد عددها أو توقيت إرسالها.

ولم يكشف صراحة عن نوع الصاروخ المضاد للإشعاعات الذي تم إرساله، لكن مسؤولا دفاعيا قال لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: إن نوع الصاروخ الذي تم إرساله كان «إيه جي إم-88 العالي السرعة المضاد للإشعاعات» (هارم).

وطبقًا لسلاح الجو الأمريكي، يتجاوز مدى صواريخ (هارم)، التي تنتجها شركة «رايثيون»، الـ30 ميلا، لتصبح أحد الأسلحة طويلة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا صاروخ أمريكي مساعدات عسكرية مضاد للرادار

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة أسترالية: المحجبات الأكثر عرضة لهجمات «الإسلاموفوبيا»

دراسة أسترالية: المحجبات الأكثر عرضة لهجمات «الإسلاموفوبيا»

منذ 5 سنوات
الصومال.. ارتفاع حصيلة تفجير مقديشو إلى 276 قتيلاً و300 جريح

الصومال.. ارتفاع حصيلة تفجير مقديشو إلى 276 قتيلاً و300 جريح

منذ 5 سنوات
بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد إصابات كورونا

بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد إصابات كورونا

منذ 8 أشهر
محكمة أمريكية تنظر دعوى لمسلمة حُرِمَت من التوظيف بسبب حجابها

محكمة أمريكية تنظر دعوى لمسلمة حُرِمَت من التوظيف بسبب حجابها

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *