صواعق وبروق تضيء سماء محافظة المندق (فيديو)

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شهدت محافظة المندق بمنطقة الباحة، مساء أمس الأحد، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في صواعق وبروق أضاءت سماء المحافظة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة،وعسير، جازان.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.