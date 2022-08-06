عاجل.. لحظة سقوط طائرة على شاطئ البحر بعسير والكشف عن مصير طاقمها (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

سقطت طائرة تابعة لنادي الطيران بالحريضة على شاطئ البحر في منطقة عسير، ما أدى إلى أضرار كبيرة لحقت بها، بينما تم إنقاذ قائدها ومرافقه من قبل قوات حرس الحدود.

وأعلن مكتب تحقيقات الطيران، أن الحادث وقع يوم أمس الجمعة في تمام الساعة 15:38 حسب التوقيت العالمي، بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضة قرابة 30 مترا داخل البحر.

وأضاف المكتب في بيان له عبر حسابه على “تويتر”، أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قبل حرس الحدود وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها.

وتابع البيان: كما تم إخراج الطائرة من البحر حيث تعرضت لأضراء جسيمة، وفور ذلك باشر مكتب تحقيقات الطيران في إجراء التحقيقات للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

واظهر فيديو متداول لحظة سقوط الطائرة في البحر، بعد أن اختل توازنها.