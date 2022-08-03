أجواء إيمانية روحانية.. معتمرون حول الكعبة المشرفة بعد إزالة الحواجز (فيديو)

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وثقت مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها في “تويتر”، أجواء إيمانية روحانية في رحاب المسجد الحرام.

والتف المعتمرون والزوار حول الكعبة المشرفة بعد إزالة الحواجز الوقائية في مشاهد إيمانية تأسر القلوب، داعين الله أن يتقبل منهم الدعاء في أطهر بقاع الدنيا.

وبالأمس، أعلنت الرئاسةُ العامةُ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تم وضع، خطةً مطورةً لتنظيم الصلاة في الحِجر وتقبيل الحجر الأسود في أجواء روحانية وصحية آمنة.

وتعملُ الرئاسةُ بمشاركة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخِدْمَاتِ للحرمين الشريفين والقاصدين؛بهدف الزيارة أو أداء مناسك العبادة، وذلك عبر خطة تنظيمية مطورة تُقدِّمُ العديدَ من الخدمات في مختلف المجالات التي تُعنى بتمكين القاصدين، وتيسير مناسكهم.

واعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطة الرئاسة التشغيلية لموسم العمرة لعام ١٤٤٤هـ.

وأوضح الشيخ السديس، أن خطة الرئاسة التشغيلية تركز على تقديم خدمات نوعية ومتطورة لقاصدي المسجد الحرام وإثراء تجربة الزائر عن طريق الخدمات التقنية المميزة التي تسهل على ضيوف بيت الله الحرام آداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الشيخ السديس أن الرئاسة قد سخرت كافة طاقاتها البشرية والتشغيلية والفنية والتقنية والتوجيهية لموسم العمرة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.