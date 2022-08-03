الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«تجميد وحظر».. سويسرا تعلن حزمة عقوبات جديدة على روسيا
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دولي

«تجميد وحظر».. سويسرا تعلن حزمة عقوبات جديدة على روسيا

«تجميد وحظر».. سويسرا تعلن حزمة عقوبات جديدة على روسيا
٠٦:٥٨:٥٩ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أقرت الحكومة السويسرية حزمة العقوبات السابعة ضد روسيا الاتحادية، والتي تضمنت فرض حظر على استيراد الذهب من موسكو.

وفي وقت سابق، أفادت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في بيان بأن سويسرا جمدت أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري (أكثر من 6.8 مليار دولار) بسبب العقوبات بحلول أوائل يوليو 2022.

وتم تجميد الأصول في إطار العقوبات المفروضة على موسكو، وفرضت سويسرا العقوبات بعد أن فرضها الاتحاد الأوروبي، وذلك بذريعة العملية العسكرية الخاصة على أوكرانيا.

وحظرت سويسرا تصدير السلع الكمالية ومجموعة سلع للصناعة الروسية، فضلا عن فرض حظر على تصدير سلع تدعي سويسرا أن روسيا تحصل من خلالها على دخل كبير، كذلك تم حظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي، وفصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت” (SWIFT).

الكلمات الدلالية:
الذهب تجميد اصول حظر استيراد روسيا سويسرا

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