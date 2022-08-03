بعد صدور نتائج الأهلية.. 4 خطوات يستعلم بها الشخص عن استحقاقه لبرنامج حساب المواطن

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حساب المواطن أعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 57 (شهر أغسطس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 57 دفعة أغسطس 2022 ومحرم 1444، عبر الرابط التالي اضغط هـــــنـــا

موعد صرف حساب المواطن دفعة محرم 1444

ومن المتوقع أن يكون موعد صرف حساب المواطن في أغسطس 2022 الدفعة 57 دفعة محرم 1444 خلال الأيام المقبلة، في حدود الفترة بين 6 أغسطس 2022 وحتى 10 أغسطس 2022، وفقا للمعتاد بشأن إيداع دفعة حساب المواطن شهريا للمستفيدين، ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة 57 في 10 أغسطس 2022 الموافق 12 محرم 1444.

تسجيل حساب المواطن

وعن الإجراء المفترض اتخاذه عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل، فقد أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن تحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية عن طريق البوابة الإلكترونية وذلك خلال مدة أقصاها 90 يومًا من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل).

حاسبة حساب المواطن

ويمكن للشخص الاستعلام عن استحقاقه لبرنامج حساب المواطن من خلال حاسبة حساب المواطن التي تمكنه من معرفة قيمة استحقاقه التقريبية من خلال استخدام حاسبة الدعم.

من خلال الخطوات التالية:

افتح بوابة حساب المواطن.

اضغط على الحاسبة التقديرية.

سيظهر لك مبلغ الاستحقاق التقديري.

حدد حالتك في الخيارات ثم اضغط على خيار احسب.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن المستوفين لمعايير الاستحقاق وفقًا للدفعة 56 التي أودعت في يوليو الماضي أكثر من 10.2 ملايين مستفيد.

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تعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال، منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وفي دفعة يوليو 2022 تمت زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

وفي يوليو الماضي، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي، كما وجه أيضًا بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك تخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.