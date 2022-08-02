17 وفاة بحادث مروع بإحدى الطرق السريعة في صعيد مصر

تواصل ـ فريق التحرير:

توفي 17 شخصا إضافة إلى 7 جرحى، حتى الآن، جراء حادث سير مروع وقع بمحافظة سوهاج جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مسؤول حكومي بمحافظة سوهاج: “إن الفرع تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم، منتصف ليل الأربعاء، وذلك على طريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز جهينة بسوهاج وأن هناك قتلى وجرحي نتيجة الحادث”.

وأوضح أنه تم على الفور تم الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف وتم نقل الجرحى وعددهم 7 إلى عدة مستشفيات بمحافظة سوهاج لإسعافهم، وكذلك تم نقل جثث القتلى وعددهم 17 إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ووقع الحادث الأليم بين حافلة نقل ركاب (ميكروباص) وسيارة نقل خفيف، وتبين من التحريات أن سائق الحافلة كان يقود بسرعة زائدة وحاول تخطي سيارة نقل ثقيل كانت تسير أمامه فتفاجأ بالسيارة واصطدم بها.