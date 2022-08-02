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مستشار علاقات أسرية ينصح بالزواج في هذه السن
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مستشار علاقات أسرية ينصح بالزواج في هذه السن

مستشار علاقات أسرية ينصح بالزواج في هذه السن
٠٩:٤٩:٢٤ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نصح الدكتور عبدالله السلمان، المستشار الأسري، الشباب بالزواج في عمر 23 أو 24.

وكتب “السلمان” عبر حسابه على “تويتر”: “إذا كنت مقتدرًا فبادر بالزواج في عمر 23 أو 24 أو قبل ذلك؛ لتستمتع بمباهج الزواج أولاً”.

وأضاف: “ولتتمكن من التمتع بواحدة من أجمل زينات الحياة الدنيا البنون، تلاعبهم، تسافر معهم، تشاركهم هواياتهم، تكون قريبًا من أفكارهم وتسعد بهم ومعهم”.

شرع الله الزواج لتحصين الإنسان المسلم، فالزواج في الإسلام مبني على قضاء شهوة الإنسان بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بعيدًا عن الفحشاء والمنكر والزنا والسفاح، لهذا بيّن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لمعشر الشباب أهميته، بقوله: “يا معشرَ الشبابِ مَنِ اسْتطاع منكمُ الباءةَ فليتزوجْ فإنَّه أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ” [صحيح].

كما أن للزواج هدفًا مهمًا ألا وهو تحقيق خلافة الإنسان في الأرض؛ فالله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم جعل من ضلعه زوجًا له حتى تكون له الذرية فيقوم بخلافة الأرض وعمارتها، ولا يتحقق ذلك إلا بالزواج، إذ كيف يحصل التكاثر والذرية المسلمة التي ستحقق العبادة لله سبحانه وتعالى دون وجود رابط إسلامي قائم بالزواج بين الرجل والمرأة.

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افضل سن للزواج الزواج العلاقات الاسرية المال والبنون

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