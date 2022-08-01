«رايحين لمستقبلنا».. غرفة «حفر الباطن» تستعد لإطلاق معرض «إيشوب» للتجارة الإلكترونية

تواصل ـ فريق التحرير:

تستعد غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة ريادة الأعمال – بعد غد الأربعاء – مبادرة منتدى ومعرض التجارة الإلكترونية “إيشوب” بعنوان (رايحين لمستقبلنا)، وذلك في مجمع “المكان مول”.

وأوضح النائب الأول لرئيس غرفة حفر الباطن فهد المنور، أن المعرض – الذي يستمر ثلاثة أيام- يهدف لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول لها لتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر.

وبين المدير التنفيذي للمعرض الأستاذ خالد الأشرم أن المعرض ليس مهنيا فقط، إنما يعتبر نقلة نوعية لأغلب المشاريع التي لا زالت في خطواتها الأولى للتعرف أكثر على التجارة والتسويق الإلكتروني والاستفادة من رواد هذا المجال.

اقرأ أيضا:

يبدأ من جدة وينتهي في الرياض.. نيوم تُقيم معرضًا لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين”

وأضاف الأشرم أن المعرض يهدف إلى دعم التجارة الإلكترونية وإتاحة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال وتسهيل تأسيس مشاريعهم الخاصة والتعريف بأنشطتهم التجارية الرقمية وتوسيع قاعدتهم الجماهيرية والوصول من العملاء وتذليل ما يواجهه رواد الأعمال وأصحاب المتاجر من صعوبة للوصول إلى العملاء.

اقرأ أيضا:

المملكة تحصد 9 ميداليات في المعرض الدولي للاختراعات والتقنية «ايتكس 2022»

بدوره بين أمين عام غرفة حفر الباطن أنور الشامي، أن المعرض سيكون فرصة لمن يود الدخول إلى التجارة الإلكترونية، حيث يحتضن عددا من المتحدثين لتقديم أبرز الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، ومواكبة النمو العالمي في التجارة الإلكترونية.