الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«رايحين لمستقبلنا».. غرفة «حفر الباطن» تستعد لإطلاق معرض «إيشوب» للتجارة الإلكترونية
فقدان مروحية تابعة للجيش الباكستاني على متنها سبعة عسكريين
أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم الإثنين
انهيارات جبلية وقطع طرق.. السيول تشل الحركة المرورية في سلطنة عمان (فيديو)
مزاد لبيع «بضائع منوعة» بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز.. 5 شروط للدخول
طفل حافظ للقرآن يقرأ بصوت عذب ويقلد أحد المشايخ.. فمن هو؟ (فيديو)

محليات

«رايحين لمستقبلنا».. غرفة «حفر الباطن» تستعد لإطلاق معرض «إيشوب» للتجارة الإلكترونية

«رايحين لمستقبلنا».. غرفة «حفر الباطن» تستعد لإطلاق معرض «إيشوب» للتجارة الإلكترونية
١٠:٥٠:٢٧ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

تستعد غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة ريادة الأعمال – بعد غد الأربعاء – مبادرة منتدى ومعرض التجارة الإلكترونية “إيشوب” بعنوان (رايحين لمستقبلنا)، وذلك في مجمع “المكان مول”.

وأوضح النائب الأول لرئيس غرفة حفر الباطن فهد المنور، أن المعرض – الذي يستمر ثلاثة أيام- يهدف لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول لها لتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر.

وبين المدير التنفيذي للمعرض الأستاذ خالد الأشرم أن المعرض ليس مهنيا فقط، إنما يعتبر نقلة نوعية لأغلب المشاريع التي لا زالت في خطواتها الأولى للتعرف أكثر على التجارة والتسويق الإلكتروني والاستفادة من رواد هذا المجال.

اقرأ أيضا:

يبدأ من جدة وينتهي في الرياض.. نيوم تُقيم معرضًا لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين”

وأضاف الأشرم أن المعرض يهدف إلى دعم التجارة الإلكترونية وإتاحة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال وتسهيل تأسيس مشاريعهم الخاصة والتعريف بأنشطتهم التجارية الرقمية وتوسيع قاعدتهم الجماهيرية والوصول من العملاء وتذليل ما يواجهه رواد الأعمال وأصحاب المتاجر من صعوبة للوصول إلى العملاء.

اقرأ أيضا:

المملكة تحصد 9 ميداليات في المعرض الدولي للاختراعات والتقنية «ايتكس 2022»

بدوره بين أمين عام غرفة حفر الباطن أنور الشامي، أن المعرض سيكون فرصة لمن يود الدخول إلى التجارة الإلكترونية، حيث يحتضن عددا من المتحدثين لتقديم أبرز الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، ومواكبة النمو العالمي في التجارة الإلكترونية.

الكلمات الدلالية:
إيشوب حفر الباطن رايحين لمستقبلنا ريادة الأعمال

مواد ذات صلة

المزيد
محاضرة للشيخ العمر الأربعاء القادم بعنوان “بشروا ولا تنفروا”

محاضرة للشيخ العمر الأربعاء القادم بعنوان “بشروا ولا تنفروا”

منذ 11 سنة
بدءًا من اليوم.. إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد

بدءًا من اليوم.. إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد

منذ 4 أشهر
تبوك.. حرس الحدود يحبط تهريب 745 ألف قرص كبتاجون مخدر (صور)

تبوك.. حرس الحدود يحبط تهريب 745 ألف قرص كبتاجون مخدر (صور)

منذ 5 سنوات
اعتماد اللائحة الجديدة لرسوم الخدمات البلدية

اعتماد اللائحة الجديدة لرسوم الخدمات البلدية

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *