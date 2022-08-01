وظائف شاغرة بـ «شركة الاتفاق للصناعات الحديدية» في عدة مجالات
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية (Al-Ittefaq) عن طرح وظائف شاغرة (متعددة)، ، في عددٍ من المجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المطلوبة:
ـ إدارية ومالية وقانونية
ـ الحاسب وتقنية المعلومات
ـ هندسية وفنية ومشغلين
ـ سائقين ومهنية
ـ أمنية (حراسات / مشرفين)
ـ وأخرى في مختلف التخصصات
مكان العمل:
ـ الرياض
ـ جدة
ـ الدمام
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا