الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «شركة الاتفاق للصناعات الحديدية» في عدة مجالات
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فرص

وظائف شاغرة بـ «شركة الاتفاق للصناعات الحديدية» في عدة مجالات

وظائف شاغرة بـ «شركة الاتفاق للصناعات الحديدية» في عدة مجالات
٠٣:٠٤:١٣ ص، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية (Al-Ittefaq) عن طرح وظائف شاغرة (متعددة)، ، في عددٍ من المجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المطلوبة:

ـ إدارية ومالية وقانونية
ـ الحاسب وتقنية المعلومات
ـ هندسية وفنية ومشغلين
ـ سائقين ومهنية
ـ أمنية (حراسات / مشرفين)
ـ وأخرى في مختلف التخصصات

مكان العمل:

ـ الرياض
ـ جدة
ـ الدمام

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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