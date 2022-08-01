وظائف شاغرة بـ «شركة الاتفاق للصناعات الحديدية» في عدة مجالات

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أعلنت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية (Al-Ittefaq) عن طرح وظائف شاغرة (متعددة)، ، في عددٍ من المجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المطلوبة:

ـ إدارية ومالية وقانونية

ـ الحاسب وتقنية المعلومات

ـ هندسية وفنية ومشغلين

ـ سائقين ومهنية

ـ أمنية (حراسات / مشرفين)

ـ وأخرى في مختلف التخصصات

مكان العمل:

ـ الرياض

ـ جدة

ـ الدمام

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2022م.

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