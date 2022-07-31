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تقنية

نصيحة مهمة لاستعادة حسابك في سناب شات حال اختراقه (فيديو)

نصيحة مهمة لاستعادة حسابك في سناب شات حال اختراقه (فيديو)
١١:٠٧:٤٠ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني سالم الحربي أهمية التسجيل في تطبيق نساب شات، من خلال بريد إلكتروني موثق.

وأوضح الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: أنه يمكن التحقق من موثوثقية البريد الإلكتروني من خلال الإعدادات.

وشدد الحربي على أهمية التسجيل في تطبيق سناب شات بالبريد وليس رقم الهاتف، حتى يمكن استعادة الحساب حال فقدانه.

وأشار سالم الحربي، إلى أن الإيميل لو كان وهمي لا بد من تغييره، موضحا أنه يتم التحقق من خلال عدم وجود لون أحمر على الإيميل.

الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات سالم الحربي سناب شات

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