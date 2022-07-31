“الأمن العام” يوضح أشكال جريمة الاتجار بالبشر

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأمن العام أن جريمة الاتجار بالبشر لها أشكال وصور متعددة، منها نزع الأعضاء البشرية، أو إجراء التجارب الطبية، وكذلك التسول، والممارسات الشبيهة بالرق، والعمل أو الخدمة إجباريًا، والاستغلال الجنسي.

فيما شارك الحساب الرسمي للأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، شدد فيها أن الاتجار بالأشخاص جريمة، داعيًا إلى عدم التردد في الإبلاغ عنها.

مشيرًا إلى أنه يمكن الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر تطبيق “كلنا أمن”، أو عبر أرقام “911” في منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو “999” في بقية مناطق المملكة.

كان الفريق محمد بن عيدالله البسامي، مدير الأمن العام، أعلن إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأوكل تنفيذه إلى عدد من الجهات الرسمية تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وتطبيق العقوبات الواردة في النظام بما يتناسب مع طبيعة كل جريمة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الداخلي والدولي، حيث عززت هذه الإجراءات والأنظمة من مكانة المملكة دوليًا كونها من الدول الرائدة في مكافحة هذه الجرائم.