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بعد يومين من تعافيه.. إصابة «بايدن» بفيروس كورونا للمرة الثانية
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دولي

بعد يومين من تعافيه.. إصابة «بايدن» بفيروس كورونا للمرة الثانية

بعد يومين من تعافيه.. إصابة «بايدن» بفيروس كورونا للمرة الثانية
١٢:٣٢:٤٢ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

لم تمر أيام على إعلان البيت الأبيض تعافي الرئيس الأمريكي جو بايدن، من فيروس كوورنا، إلا وأعلن طبيبه الخاص إصابته بالفيروس كمرة أخرى.

وقال الطبيب الرئاسي الأمريكي كيفين أوكونور، اليوم السبت، إن “نتيجة اختبار فيروس كورونا لبايدن جاءت إيجابية اليوم، ما يرجح عودة نشاط الفيروس في جسمه، وأن الرئيس سيبدأ مجددا إجراءات عزل صارمة”.

وكانت نتيجة تحليل كورونا لـ “بايدن، جاءت سلبية بعد خمسة أيام من الحجر الصحي والعلاج.

وفي رسالة نشرها البيت الأبيض قبل أيام ؛ كتب الدكتور كيفين أوكونور، الطبيب الخاص لبايدن: “الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية”.

وأضاف أوكونور: “نظرا لهذه العوامل المطمئنة، سينهي الرئيس إجراءات العزل الصارمة”.

وكان الرئيس الأمريكي يواصل أعماله خلال فترة العزل في مقره في البيت الأبيض وإن كان ببرنامج أخف وأقل من المعتاد.

وسيحافظ الرئيس الأمريكي على ارتداء كمامة واقية لعشرة أيام ويواصل القيام بفحص كوفيد بانتظام على سبيل الاحتياط.

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اصابة بايدن امريكا بايدن فيروس كورونا كورونا

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