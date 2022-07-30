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إحصائية الصحة آخر 24 ساعة.. 3 وفيات وإصابة 175 بكورونا في المملكة
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محليات

إحصائية الصحة آخر 24 ساعة.. 3 وفيات وإصابة 175 بكورونا في المملكة

إحصائية الصحة آخر 24 ساعة.. 3 وفيات وإصابة 175 بكورونا في المملكة
١٢:٥٥:٢٣ م، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل -فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، في الإحصائية اليومية لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات والتعافي، أنها سجلت 175 إصابة جديدة بالفيروس، فيما رصدت تعافي 409 حالات، ووفاة 3 حالات.

وحسب إحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 809,449 حالة، من بينها 5355 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 127 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 794,844 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9250 حالة.

الكلمات الدلالية:
السعودية فيروس كورونا كورونا وزارة الصحة

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