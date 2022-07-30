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شاهد.. مع بداية العام الهجري الأمطار تتساقط على الفويلق بالقصيم
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شاهد.. مع بداية العام الهجري الأمطار تتساقط على الفويلق بالقصيم

شاهد.. مع بداية العام الهجري الأمطار تتساقط على الفويلق بالقصيم
٠٣:١٦:١٢ ص، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط كميات من الأمطار على الفويلق بالقصيم، وذلك مع اللحظات الأولى من العام الهجري الجديد.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، دعت إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وبيّنت المديرية أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد، من فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على المناطق الجنوبية، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة “الطائف”, مع استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض.

كما جرت السيول والأودية نتيجة الأمطار الغزيرة، والتي تساقطت بكميات كبيرة على مناطق مختلفة من جازان وعسير والباحة ونجران وأبها وغيرها.

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني القصيم جازان جريان السيول عسير مركز الأرصاد هطول أمطار

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