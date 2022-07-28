شرق وجنوب المملكة.. خبراء الأرصاد يكشفون عن خريطة الأمطار والسيول

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كشف خبراء الطقس خريطة الأمطار الغزيرة والسيول الجارية التي يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، وأن شرق المملكة له نصيب كما الجنوب الغربي، حيث من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة الشرقية الإحساء، وقد تمتد نحو أجزاء متفرقة من منطقة الرياض، بالإضافة إلى أجزاء من قطر والبحرين والإمارات واليمن وعمان.

وأضاف أنه بوجه عام فإن درجة الحرارة في الخليج ومنها الشرقية أقل من معدلها لمثل هذه اليوم من السنة؛ وذلك بسبب توغل الرياح الموسمية من بحر العرب وتشكل السحب المتفرقة.

فيما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإن الفاصل المداري، هو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبة، يتقدم شمالاً نهاية هذا الشهر، ومعنى ذلك أن الثلث الأول من الشهر القادم ستتقدم كميات جيدة من الرطوبة التي هي مادة السحاب، وبالتالي تحسن فرصة الأمطار على أجزاء من مناطق المملكة والخليج.

وأشار إلى أن الرطوبة وصلت في العاصمة الرياض فجر اليوم الخميس 30%، وأن الرياض أصبحت وكأنها مدينة ساحلية وهذا مؤشر جيد على أن الحالة الممطرة أصبحت تقترب من الرياض ومحافظاتها، لافتًا إلى أنه من المتوقع اليوم أن تسود أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق.

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة.

وأوضح الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.