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مشروباتك وبنزين مركبتك مجانًا.. هنا «الزلفي» (فيديو)
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محليات

مشروباتك وبنزين مركبتك مجانًا.. هنا «الزلفي» (فيديو)

مشروباتك وبنزين مركبتك مجانًا.. هنا «الزلفي» (فيديو)
٠٣:٢٥:٤٦ ص، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

جيلًا بعد جيل يحيا الخير في هذه الأمة، ويُقدم الخير بما لا تعلم يساره ما أنفقت يمينه، (هنا الزلفي) بمنطقة الرياض، هنا جميع مشروباتك وبنزين مركبتك دون أي مقابل ودون أن تعرف من الذي يًقدم هذا الخير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملًا خيريًا رائعًا في “الزلفي” بمنطقة الرياض.

وأظهر الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، قيام “أهل الخير” بعمل صنابير هواء لتزويد إطارات المركبات مجانًا، وذلك عبر سور كبير متفرع منه بشكل تلقائي خدمات كثيرة مجانية، منها أيضًا صنابير مياه، ومضخات لتزويد البنزين.

كما أظهر الفيديو وجود استراحة متوفر بها كل الخدمات بشكل مجاني وآلي، حيث تتوافر جميع المشروبات والعصائر، فضلًا عن وجود ثلاجة تحتوي على أفضل أنواع التمور “البرحي”.

وأشاد المغردون بما فعله “أهل الخير” في الزلفي، داعين لهم بالثواب والأجر على هذا العمل الرائع.

الكلمات الدلالية:
الزلفي بنزين مشروبات مجانا منطقة الرياض

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