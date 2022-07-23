في حي المنتزهات.. أمانة جدة تبدأ اليوم إشعار سكان المناطق العشوائية تمهيدًا لإزالتها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة جدة، أنها ستبدأ اليوم في إشعار سكان المناطق العشوائية في حي المنتزهات، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة.

وكشف المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أن لجنة الأحياء العشوائية تواصل أعمالها بإزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة، وقد تم إلى الآن إزالة 28 حيا عشوائيا من أصل 32 حيا عشوائيا، مشيرا إلى أنه لم يتبقى إلا 4 أحياء فقط.

وأكد أنه سيتم البدء في إرسال الإشعارات إلى الأحياء المتبقية وفق المواعيد التالية:

1 – حي المنتزهات في 23 يوليو.

2 – أحياء “قويزة – العدل – الفضل” في أغسطس.

3 – أحياء “أم السلم وكيلو 14″، سيتم إشعارها في 14 سبتمبر

وأوضح البقمي أن تأجيل أو تغيير في مواعيد الجدول سيتم الإعلان عنها عبر الحسابات الرسمية؛ أما حاليا فسيتم العمل وفق الجدول المعلن والخطة الزمنية المحددة، وعن مخلفات البناء المتبقية من عملية الإزالة، أكد البقمي أن هذه المخلفات يتم إعادة تدويرها سواء من الحديد أو المعادن الأخرى، كما يتم الاستفادة من جميع هذه المخلفات.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الأمانة، أنها أصدرت 12.286 رخصة بناء سكنية و1.008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة، مشيرة إلى أن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 6.818 كروكيًا تنظيميًا، بنسبة إنجاز وصلت 96% من مجموع الطلبات الواردة.