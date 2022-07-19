سفارة المملكة في البرتغال تحذر المواطنين من هذا الأمر

تواصل- فريق التحرير

حذرت سفارة المملكة في البرتغال جميع المواطنين المقيمين في البلاد أو القادمين لزيارتها بتوخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن المناطق الخطرة.

وأهابت السفارة في بيان لها على “تويتر” بالمواطنين عدم التردد في التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: +351924227545 او الرقم: 213041750.

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وتشهد عدد من المناطق في جمهورية البرتغال انتشار حرائق الغابات وإعلان السلطات المحلية حالة الطوارئ.

وشهد البرتغال هدوءًا صباح الأحد على جبهة مواجهة النيران. وظلت بؤرة واحدة نشطة بالقرب من بلدة تشافيس في أقصى شمال البلاد، فيما تمّت “السيطرة عمليًا” على أكثر من 90% من محيطها، وفقًا للحماية المدنية البرتغالية.

ومع ذلك، عدّت جميع الأراضي البرتغالية تقريبًا معرّضة للحرائق الأحد، بناء على مخاطر “قصوى” أو “عالية جدًا” أو “عالية”، ولا سيما المناطق الداخلية الوسطى والشمالية.

ولم يصدر معهد الأرصاد الجوية البرتغالي أيّ تحذير من ارتفاع درجات الحرارة الأحد. وهي المرة الأولى منذ الثامن من يوليو لا تتجاوز فيها درجات الحرارة في البرتغال 40 درجة مئوية.

وأشار آخر تقرير صادر عن الحماية المدنية البرتغالية إلى أن حرائق الأسبوع الماضي خلّفت قتيلَين ونحو ستين جريحًا. ووفقاً لآخر التقديرات، أتت الحرائق على ما بين 12000 و15000 هكتار من الغابات.

في إسبانيا، لا يزال 20 حريقاً مستعراً في الغابات، وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد، من الجنوب إلى أقصى الشمال الغربي في غاليسيا، حيث دمّرت الحرائق حوالى 4400 هكتار من الأراضي هذا الأسبوع، بحسب السلطات.

وسُمح لـ300 شخص من أصل ثلاثة آلاف بالعودة إلى منازلهم الأحد، بعدما تمّ إجلاؤهم بشكل وقائي بالقرب من ملقة في أقصى الجنوب.