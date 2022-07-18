أوروبا تُحذر الجميع: تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة حياة أو موت

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أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا، أصبح مسألة حياة أو موت.

وحذر بوريل الجميع من عواقب منع نقل الحبوب، مؤكدًا أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت، وأن هناك أمل في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وأكد بوريل في تصريحات له، فور وصوله إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا، أن حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة.

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بدء المحادثات الروسية الأوكرانية بشأن أزمة الحبوب في إسطنبول

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وقبل أيام، بدأت جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية في العاصمة التركية إسطنبول، بشأن أزمة نقل الحبوب.

وأوضح رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أن قضية استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية يجب حلها برعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مفاوضات اسطنبول ستبحث الملاحة في البحر الأسود وتشغيل الممرات البحرية لتصدير الحبوب، وأن موقف جيشه القوي في البحر الأسود سيسمح بعودة الملاحة الآمنة للسفن.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده على وشك إبرام صفقة مع روسيا لتصدير الحبوب لكن القضايا الأمنية بحاجة إلى حل، لافتًا إلى أن روسيا تعلم أنه إذا صدرت كييف الحبوب ستحصل على دخل من الأسواق الدولية وهذا سيجعلها أقوى، مشيرًا إلى أن قضية رفع الحظر عن الموانئ الأوكرانية ينبغي أن تحل وفق قرارات الأمم المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الخارجية الروسية، أن أزمة الغذاء العالمية تفاقمت بسبب العقوبات المتهورة على روسيا، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي استخدم العملية الخاصة في أوكرانيا ذريعة لإخفاء أخطاء سياساته الاقتصادية.