بالإنفوجراف.. موسم الحج 1443 في 15 معلومة رقمية
تواصل- فريق التحرير
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (899,353) حاجًّا، منهم (779,919) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (119,434) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.
ويتناول “إنفوجراف” لصحيفة تواصل الإلكترونية، أهم الأرقام التي وردت في تقرير هيئة الإحصاء عن موسم الحج 1443 هـ.
موسم الحج 1443هـ في أرقام
899.353 إجمالي أعداد الحجاج
779.919 من خارج المملكة
119.434 من الداخل
486.458 الحجاج الذكور
412.895 الحجاج الإناث
21.4% نسبة حجاج الدول العربية
53.8% حجاج آسيا عدا الدول العربية
13.2% حجاج إفريقيا عدا الدول العربية
11.6% حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا
738.680 حاجًا عن طريق الجو
35.210 حاجًا عن طريق البر
6.029 حاجًا عن طريق البحر
228.721 العاملون في خدمة ضيوف الرحمن
117.049 (51.2%) عاملاً دائمًا
111.672 (48.8%) عاملاً مؤقتًا