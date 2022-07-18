بالإنفوجراف.. موسم الحج 1443 في 15 معلومة رقمية

تواصل- فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (899,353) حاجًّا، منهم (779,919) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (119,434) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

ويتناول “إنفوجراف” لصحيفة تواصل الإلكترونية، أهم الأرقام التي وردت في تقرير هيئة الإحصاء عن موسم الحج 1443 هـ.

موسم الحج 1443هـ في أرقام

899.353 إجمالي أعداد الحجاج

779.919 من خارج المملكة

119.434 من الداخل

486.458 الحجاج الذكور

412.895 الحجاج الإناث

21.4% نسبة حجاج الدول العربية

53.8% حجاج آسيا عدا الدول العربية

13.2% حجاج إفريقيا عدا الدول العربية

11.6% حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا

738.680 حاجًا عن طريق الجو

35.210 حاجًا عن طريق البر

6.029 حاجًا عن طريق البحر

228.721 العاملون في خدمة ضيوف الرحمن

117.049 (51.2%) عاملاً دائمًا

111.672 (48.8%) عاملاً مؤقتًا