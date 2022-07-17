بالفيديو.. تفحيط وتجاوز للمسارات على طريق سريع بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تفحيط وتهور وتجاوز للمسارات على طريق سريع في المملكة.

وظهر خلال المقطع، قائد مركبة متهور يتجاوز المسارات على الطريق، بسرعة جنونية معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وندد متداولو المقطع، بمثل هذه الممارسات التي تهدد حياة قائدي المركبات، مطالبين من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم وفقا للنظام.

وينصح خبراء قيادة المركبات، بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.