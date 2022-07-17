بعد انفجارها في اليونان.. الأردن يعلن علاقته بالطائرة المنكوبة

تواصل- فريق التحرير:

بعد الأنباء التي ترددت حول الطائرة التي تحطمت مساء أمس في اليونان، بأن واجهتها كان الأردن، كشفت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية حقيقة هذا الأمر.

وأعلنت وزارة الدفاع الصربية، اليوم الأحد، عن مقتل 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة الشحن التي سقطت في اليونان.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني الأردني، أن طائرة الشحن من طراز “أنتونوف أن – 12” التي تحطَّمت مساء السبت شمالي اليونان، والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائية الأردن.

وأكد المصدر المسؤول، أن مخطَّط سير الطَّائرة كان يتضمَّن التوقُّف في الأردن، في مطار الملكة علياء الدَّولي، في حدود التاسعة والنصف ليلاً؛ من أجل التزوُّد بالوقود ثمَّ الإقلاع لاستكمال رحلتها.

وكانت تقارير إعلاميَّة أفادت بأنَّ طائرة شحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن، طلبت أن تهبط اضطراريَّاً في مطار كافالا في اليونان، لكنَّها لم تتمكَّن من بلوغه.

وتحطمت طائرة شحن من طراز أنتونوف أن-12 في وقت متأخر السبت قرب باليوخوري كافالاس في شمال اليونان، فيما قال شهود عيان لوكالة أنباء أثينا إن الطائرة كانت مشتعلة وإنهم سمعوا دوي انفجارات.