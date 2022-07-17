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ما التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها الدفاع المدني للحفاظ على الأرواح والممتلكات؟ (فيديو)

محليات

ما التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها الدفاع المدني للحفاظ على الأرواح والممتلكات؟ (فيديو)

ما التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها الدفاع المدني للحفاظ على الأرواح والممتلكات؟ (فيديو)
١١:٥٩:٤٤ ص، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح اللواء د. حمود الفرج، نائب مدير الدفاع المدني، أن الجانب العلمي يُعد هو الأساس الذي تعتمد عليه المديرية العامة للدفاع المدني، سواء من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية، وجميع الجهات.

وتسعى “الدفاع المدني” لاستثمار التقنيات الحديثة في حماية الأرواح والممتلكات، بمواكبة أفضل وأحدث تقنيات الإطفاء على مستوى العالم.

ولفت الفرج إلى أن المديرية عملت على تحسين سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والبلاغات الواردة، بإدخال الدراجات النارية في الإطفاء.

مضيفًا أن الدفاع المدني تتعاون مع المنظمات والشركات المتقدمة في مجال الإطفاء، بعقد اتفاقيات للاستفادة من التقنيات الحديثة، كما أن المديرية عضو المنظمة الدولية للحماية المدنية.

ومن ناحية أخرى، لفت اللواء الفرج إلى أن موسم الحج أثبت تقدم المملكة عالميًا في تطبيق أفضل ممارسات السلامة.

الكلمات الدلالية:
التقنيات الحديثة الدفاع المدني المنظمات الدولية وسائل الإطفاء

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