اليوم.. انطلاق اختبارات المتعثرين وأصحاب الظروف من طلاب الثانوية العامة بلا معلمين

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تنطلق اليوم الأحد، الاختبارات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية المتوقع تخرجهم، دون وجود معلمين.

وخصصت وزارة التعليم هذا الأسبوع لاختبار جميع الطلاب المتعثرين أو أصحاب الظروف استكمالا لإنهاء تخرجهم وإمكانية اللحاق بالتقديم على الجامعات والوظائف، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الاختبارات:

– أعلنت بعض إدارات مناطق المملكة قاعات الاختبارات للطلاب والطالبات، وذلك بتحديد المواقع في أماكن مختلفة.

– تم تخصيص عدد من المدارس لاختبار الطلاب وأخرى للطالبات، شريطة ألا تتجاوز القاعة أكثر من 500 طالب.

– يشرف على أداء الاختبار للطلاب المشرفون التربويون وإدارات التعليم، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي في غرة ذي الحجة الحالي، ودخول المعلمين والمعلمات في إجازة رسمية، وذلك وفق خطة وزارة التعليم التي أعلنتها مسبقا.