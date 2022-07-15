الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة
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محليات

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة
٠٣:٠٢:٠٢ ص، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية على عدد من المناطق خلال الساعات القادمة.

وتشمل الحالة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على كل من منطقة عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

وتتسبب الحالة الجوية في نشاط للأتربة المثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على كل من مناطق مكة المرمة والرياض وعسير.

بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

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أتربة مثارة الأرصاد الرياض الطقس المدينة المنورة رياح نشطة عسير مكة المكرمة

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