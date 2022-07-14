الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الدور القيادي للمملكة كلمة السر .. بايدن يطرق أبواب الرياض
“شؤون الحرمين” تكشف عن متوسط المدة الزمنية لقضاء طواف الوداع أمس
13 نوعًا من الأطعمة والمشروبات خطر على مرضى السكر في الصيف
“الإحصاء”: ارتفاع التضخم في المملكة 2.3% على أساس سنوي خلال يونيو
الأغا حبيب محمد العفري.. كل ما تريد معرفته عن “خُدام” الحجرة النبوية
الرئيس الأمريكي عن الحرس الثوري الإيراني: سيبقى على قائمة الإرهاب

أحدث الأخبار

الدور القيادي للمملكة كلمة السر .. بايدن يطرق أبواب الرياض

الدور القيادي للمملكة كلمة السر .. بايدن يطرق أبواب الرياض
١٢:٢١:٥٣ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

عشية زيارته إلى الشرق الأوسط، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالاً للرئيس الأمريكي يشرح فيه أهدافه من الزيارة، لكن الرسالة الأهم هي عبارته اللافتة التي يتعهد فيها بـ”تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة”.

وتساءل مراقبون ومحللون عن الأسباب التي دفعت بايدن للإشارة في مقال رأي، إلى أهمية العلاقات بين الرياض وواشنطن، واتجهت الآراء نحو حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على تعميق العلاقات مع المملكة، وذلك بسبب الدور القيادي الذي تضطلع به الرياض في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتفرض التغيرات السياسية على العالم الغربي، الالتفات إلى الوضع الاستراتيجي للمملكة في المنطقة، وهذا ما صرح به بايدن، قبيل زيارته إلى الشرق الأوسط.

ماذا يريد بايدن من المملكة

وقال بايدن إن الزيارة تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في كافة المجالات، ومناقشة أهم الملفات؛ مثل مواجهة روسيا، والتموضع في أفضل وضع ممكن لمواجهة الصين، وضمان مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط، كمحاور رئيسة تحدث بايدن أنه سيناقشها خلال زيارته إلى المملكة حسب تصريحاته لصحيفة “واشنطن بوست”.

ومن أبرز دلالات زيارة بايدن إلى الرياض:

1 – الحرص على الأمن الإقليمي والعالمي.

2 – محاربة الإرهاب والتصدي لأنشطة إيران المزعجة وتهديداتها.

3 – استقرار المنطقة، والتزام البلدين بتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين.

4 – النمو الاقتصادي لصالح الشعبين المتطلعين لشراكة هادفة بناءة.

المصالح الاقتصادية

ويسعى بايدن إلى تأسيس علاقات جديدة، لاسيما في ظل تغيرات الأوضاع في الشرق الأوسط. ومن جانبه قال قال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة: “إن العالم بأجمعه يتطلع إلى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمملكة؛ فهذه الزيارة التي سيجتمع خلالها قادة البلدين الصديقين تهم الجميع نظرًا لثقلهما السياسي والاقتصادي العالمي المؤثر.

وأضاف باعجاجة في تصريح نقلته “الرياض”: “لا شك بأن الجميع يأمل في أن تسفر هذه الزيارة عن كثير من الإيجابية في هذه الجوانب وفي غيرها من الأمور التي تخدم مصالح البلدين الصديقين المشتركة، وأن يكون لها دور في توسيع وازدهار العلاقات التجارية مع المملكة لتتضمن مختلف القطاعات الاقتصادية”.

الخيار الاستراتيجي

بينما قال الكاتب خالد بن حمد المالك، في مقال نشرته “الجزيرة”، إن “المملكة خيار إستراتيجي لكل الدول، وليس لأمريكا فقط، مساحتها، وعدد سكانها المتنامي، ووجود الحرمين الشريفين على أراضيها، وهي قبلة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، موقعها الإستراتيجي، ونفطها الذي يحرك اقتصاد وصناعات العالم، وهي ضمن مجموعة العشرين الأكثر تمتعًا وتأثيرًا في الاقتصاد والصناعة”.

الكلمات الدلالية:
الاقتصاد البترول الرياض الشرق الأورسط بايدن في السعودية جو بايدن زيارة بايدن إلى المملكة واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
العمل: نقص العمالة المنزلية مشكلة عالمية.. ليست خاصة بالمملكة

العمل: نقص العمالة المنزلية مشكلة عالمية.. ليست خاصة بالمملكة

منذ 8 سنوات
بالصور.. مدني مكة يُسيطر على حريق داخل مستشفى بأبراج الصفوة

بالصور.. مدني مكة يُسيطر على حريق داخل مستشفى بأبراج الصفوة

منذ 7 سنوات
7 إصابات جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات في الرياض

7 إصابات جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات في الرياض

منذ 7 سنوات
«القرني» ينصح الدعاة بالجمع بين «الخوف والرجاء» في الوعظ  

«القرني» ينصح الدعاة بالجمع بين «الخوف والرجاء» في الوعظ  

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *