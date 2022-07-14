خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من إصدار تراخيص السلامة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خدمة إلكترونية توضح خطوات إصدار تراخيص السلامة، حيث أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الخدمة تُمكّن المستفيد من طلب الكشف على الموقع المراد تشغيله لترخيصه للعمل، وفق شروط ومتطلبات السلامة للدفاع المدني.

* الخطوات:

1 – سجل في خدمة “سلامة” كطالب ترخيص.

2 – أملأ الحقول المطلوبة بعد تحديد نوع النشاط.

3 – أرفق المستندات المطلوبة حسب نوع النشاط والمحددة في الخدمة.

4 – سدّد فاتورة سداد.

5 – الموافقة على الطلب من قبل المختص.

6 – طباعة الترخيص.

* المتطلبات:

1 – الهوية الوطنية.

2 – صورة من السجل التجاري أو السجل الصناعي.

3 – خطاب رسمي من الجهة الحكومية المحال منها.

4 – صورة من رخصة البناء.

5 – رسم كروكي للموقع.

6 – صورة من عقد الإيجار أو إثبات الملكية.

7 – عقد صيانة لأنظمة السلامة ساري المفعول.

8 – عقد صيانة المصاعد.

9 – وثيقة التأمين على المنشأة.

10 – تصريح الدفاع المدني السابق إن وجد.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 08:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 02:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “011-4925033 – 998″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.