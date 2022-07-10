هل ينجح عملاق التواصل في إجبار «ماسك» على إتمام صفقة «تويتر»

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت الشركة التابع لها عملاق التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نيتها في رفع دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من أجل إلزامه بإتمام صفقة شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

والجمعة الماضية أعلن رئيس موقع تويتر أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام الملياردير إيلون ماسك بتنفيذ صفقة شراء المنصّة، وذلك بعد أن ألغى مؤسس شركة تسلا الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

ولو حدث وربحت “تويتر” القضية؛ فهل ستتمكن من إجبار الملياردير المعروف بمخالفته للأعراف، على شراء الشركة التي لايريد امتلاكها؟

بالفعل؛ هناك أمثلة على مثل هذه الحوادث؛ حيث أجبر فيها المشتري على إتمام عملية الشراء بموجب شروط العقد.

ففي ولاية ديلاوير أجبر القاضي شركة “أبولو غلوبال مانجمانت آي إن سي” في عام 2008 ببذل قصارى جهدها لإتمام صفقتها البالغة 6.5 مليار دولار لشراء شركة “هانتسمان” لصناعة الكيماويات.

واتفق الطرفان فيما بعد على قيام أبولو بدفع رسوم باهظة بدلاً من ذلك.