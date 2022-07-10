الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
هل ينجح عملاق التواصل في إجبار «ماسك» على إتمام صفقة «تويتر»
«الطفل صقر المطيري».. اعترافات جديدة للكويتية التي قتلت ابنها
دب رأى نفسه في المرآة.. ماذا حدث (فيديو)
الأمير خالد الفيصل: نسعى لتحويل مكة إلى أول مدينة ذكية بالعالم الإسلامي
بالفيديو.. حاج مصاب بالتصلب اللويحي: وسائل النقل الحديثة يسرت أدائي المناسك
أوكرانيا تفاجئ سكان منطقة «خيرسون» بهذا الطلب العاجل

تواصل لايت

هل ينجح عملاق التواصل في إجبار «ماسك» على إتمام صفقة «تويتر»

هل ينجح عملاق التواصل في إجبار «ماسك» على إتمام صفقة «تويتر»
١٢:٣٣:٥٤ ص، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت الشركة التابع لها عملاق التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نيتها في رفع دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من أجل إلزامه بإتمام صفقة شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

والجمعة الماضية أعلن رئيس موقع تويتر أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام الملياردير إيلون ماسك بتنفيذ صفقة شراء المنصّة، وذلك بعد أن ألغى مؤسس شركة تسلا الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

ولو حدث وربحت “تويتر” القضية؛ فهل ستتمكن من إجبار الملياردير المعروف بمخالفته للأعراف، على شراء الشركة التي لايريد امتلاكها؟

بالفعل؛ هناك أمثلة على مثل هذه الحوادث؛ حيث أجبر فيها المشتري على إتمام عملية الشراء بموجب شروط العقد.

ففي ولاية ديلاوير أجبر القاضي شركة “أبولو غلوبال مانجمانت آي إن سي” في عام 2008 ببذل قصارى جهدها لإتمام صفقتها البالغة 6.5 مليار دولار لشراء شركة “هانتسمان” لصناعة الكيماويات.

واتفق الطرفان فيما بعد على قيام أبولو بدفع رسوم باهظة بدلاً من ذلك.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك صفقة تويتر عملاق التواصل عملية الشراء

مواد ذات صلة

المزيد
ابتكار «كبسولة» تُتابع الحالة الصحية عبر الهاتف

ابتكار «كبسولة» تُتابع الحالة الصحية عبر الهاتف

منذ 5 سنوات
تجنب الحلوى أفضل من تناول المضادات الحيوية

تجنب الحلوى أفضل من تناول المضادات الحيوية

منذ 8 سنوات
«حيل سرية» لتسهيل تصفح الإنترنت من الهاتف المحمول

«حيل سرية» لتسهيل تصفح الإنترنت من الهاتف المحمول

منذ 4 سنوات
تحذير مهم من «أبل» لمستخدمي أجهزة «آيفون» الجديدة

تحذير مهم من «أبل» لمستخدمي أجهزة «آيفون» الجديدة

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *