الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مطوفو الدول العربية تجهّز مخيمات عرفات لاستقبال 150 ألف حاج .. و 2700 حافلة لنقلهم في المشاعر
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مطوفو الدول العربية تجهّز مخيمات عرفات لاستقبال 150 ألف حاج .. و 2700 حافلة لنقلهم في المشاعر

مطوفو الدول العربية تجهّز مخيمات عرفات لاستقبال 150 ألف حاج .. و 2700 حافلة لنقلهم في المشاعر
١٠:١٦:٣١ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أكملت شركة مطوفي حجاج الدول العربية استعداداتها لاستقبال الحجاج بمشعر عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة وجهّزت الشركة المخيمات للحجاج العرب على مساحة 929 ألف متر مربع بالمشعر لاستقبال قرابة 150 ألف حاج عربي سيؤدون الفريضة هذا الموسم من 19 دولة عربية.

وجنّدت الشركة 73 مركز خدمة ميدانية لتقديم الخدمات للحجاج العرب من خلال المطوفين والعاملين في هذه المراكز.

وسيتم نقل الحجاج العرب من مقر سكنهم في مكة المكرمة ليلة التاسع من ذي الحجة أو من مشعر منى عبر قرابة 2700 حافلة مجهزة ومكيفة حرصاً على راحة ضيوف الرحمن.

وستستقبل مخيمات منى صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، الحجاج العرب لقضاء يومين للمتعجلين، وثلاثة أيام لمن أراد البقاء، حيث تم تجهيز الخيام على مساحة 324 ألف متر مربع للحجاج العرب.

ووفّرت الشركة في المخيمات كل الخدمات اللازمة التي تضمن للحاج الراحة، وتعينه على أداء نسكه بيسر وسهولة.

وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال على أن الشركة حرصت منذ وقت مبكر على تجهيز المخيمات، وراعت أن تتوفر فيها جميع سبل الراحة للحجاج من توفّر أماكن النوم والراحة والمأكل والمشرب وتقديمها بأفضل طريقة ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الوقائية والاحترازية التي وضعت من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة وأمن وصحة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج العرب.

وشدد جمال على أن مطوفي حجاج الدول العربية حرصت على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية توجيهات القيادة الحكيمة التي وضعت تجويد الخدمة وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام كهدف رئيسي يسعى الجميع لتحقيقه حتى يؤدي الحجاج نسكهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

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150 ألف حاج 2700 حافلة استقبال المشاعر مخيمات عرفات مطوفو الدول العربية

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