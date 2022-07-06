الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. الشروط ورابط التقديم
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فرص

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. الشروط ورابط التقديم

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. الشروط ورابط التقديم
٠٦:٠٤:٣٤ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي :
منسق التطوير النوعي للتمريض
الوصف الوظيفي 
شراكة Worksin مع أصحاب المصلحة المعنيين لقيادة الممارسة التي تؤدي إلى توفير رعاية عالية الجودة للمرضى عبر منطقة المسؤولية وضمان استيفاء معايير الاعتماد الدولية والحفاظ عليها.
المؤهلات والخبرة 
  1. مطلوب ماجستير بكالوريوس في التمريض.
  2. مطلوب أربع (4) سنوات من الخبرة في التمريض بدرجة الماجستير أو ستة (6) سنوات بدرجة البكالوريوس.
  3. مطلوب ترخيص ممرضة مسجلة حاليًا من بلد المنشأ وترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  4. يُفضل المحترف المعتمد في جودة الرعاية الصحية (CPHQ) أو المحترف المعتمد في إدارة مخاطر الرعاية الصحية (CPHRM) أو أي شهادة جودة رعاية صحية ذات صلة.

طريقة التقديم:

طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي: (اضغط هنا) أو (اضغط هنا)

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