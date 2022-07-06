وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، وفق المسميات الوظيفية التالية:

الوصف الوظيفي

شراكة Worksin مع أصحاب المصلحة المعنيين لقيادة الممارسة التي تؤدي إلى توفير رعاية عالية الجودة للمرضى عبر منطقة المسؤولية وضمان استيفاء معايير الاعتماد الدولية والحفاظ عليها.

المؤهلات والخبرة

مطلوب ماجستير بكالوريوس في التمريض. مطلوب أربع (4) سنوات من الخبرة في التمريض بدرجة الماجستير أو ستة (6) سنوات بدرجة البكالوريوس. مطلوب ترخيص ممرضة مسجلة حاليًا من بلد المنشأ وترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يُفضل المحترف المعتمد في جودة الرعاية الصحية (CPHQ) أو المحترف المعتمد في إدارة مخاطر الرعاية الصحية (CPHRM) أو أي شهادة جودة رعاية صحية ذات صلة.