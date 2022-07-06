صدم 4 سيارات.. القبض على قائد مركبة مارس التفحيط وهرب في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دوريات الشرطة بمنطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على قائد مركبة ومرافقه، لممارسته التفحيط والهرب من الموقع، بعدما صدم 4 مركبات.

وأوضحت أنها قبضت على قائد السيارة، وذلك إثر استيقافه لممارسته التفحيط في أحد الأحياء، والهرب من الموقع بصدم الدورية الأمنية، وعكس اتجاه السير.

وأكدت أن قائد المركبة تعمد صدم أربعة سيارات على الأقل، بينهما اثنتان رسمية، وأنه جرى إيقافهما واتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

من ناحيتها حددت الإدارة العامة للمرور عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقًا للمادة التاسعة والستون من نظام المرور.

وأوضحت أن من يمارس التفحيط سيعاقب بالعقوبات التالية:

* المرة الأولى: حجز المركبة خمسة عشر يومًا وغرامة مالية مقدراها عشرون ألف ريال.

* وفي المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال.

* أما في المرة الثالثة: سيتم حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال.