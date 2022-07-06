الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة للحجاج.. “المياه الوطنية” تُعلن نجاح خطتها التشغيلية في “المدينة”
“الصحة”: 4 مستشفيات و26 مركزًا في منى وخدمات طبية لـ 86 ألف حاج في المدينة وجدة
النفط يصعد ويتجاوز خسائره.. وخام برنت قرب الـ 106 دولارات للبرميل
تعرف على أقرب المستشفيات والمراكز الصحية من موقعك أثناء موسم الحج
صدم 4 سيارات.. القبض على قائد مركبة مارس التفحيط وهرب في الرياض
استقالة وزيرة العدل في بريطانيا فيكتوريا أتكنز

أحدث الأخبار

صدم 4 سيارات.. القبض على قائد مركبة مارس التفحيط وهرب في الرياض

صدم 4 سيارات.. القبض على قائد مركبة مارس التفحيط وهرب في الرياض
٠٢:٣٦:١٦ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دوريات الشرطة بمنطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على قائد مركبة ومرافقه، لممارسته التفحيط والهرب من الموقع، بعدما صدم 4 مركبات.

وأوضحت أنها قبضت على قائد السيارة، وذلك إثر استيقافه لممارسته التفحيط في أحد الأحياء، والهرب من الموقع بصدم الدورية الأمنية، وعكس اتجاه السير.

وأكدت أن قائد المركبة تعمد صدم أربعة سيارات على الأقل، بينهما اثنتان رسمية، وأنه جرى إيقافهما واتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

من ناحيتها حددت الإدارة العامة للمرور عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقًا للمادة التاسعة والستون من نظام المرور.

وأوضحت أن من يمارس التفحيط سيعاقب بالعقوبات التالية:

* المرة الأولى: حجز المركبة خمسة عشر يومًا وغرامة مالية مقدراها عشرون ألف ريال.

* وفي المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال.

* أما في المرة الثالثة: سيتم حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال.

الكلمات الدلالية:
التفحيط الرياض النيابة العامة عكس اتجاه السير

مواد ذات صلة

المزيد
الحملات مستمرة.. إغلاق مطعم “بونجور” داخل مستشفى السعودي الألماني بجدة (صور)

الحملات مستمرة.. إغلاق مطعم “بونجور” داخل مستشفى السعودي الألماني بجدة (صور)

منذ 8 سنوات
صور جوية رائعة لآخر مستجدات مشاريع التوسعة في المسجد الحرام  

صور جوية رائعة لآخر مستجدات مشاريع التوسعة في المسجد الحرام  

منذ 7 سنوات
مالك الأحمد: الفكر العلماني سيطر على الإعلام لغياب رجال الأعمال «المحافظين»

مالك الأحمد: الفكر العلماني سيطر على الإعلام لغياب رجال الأعمال «المحافظين»

منذ 7 سنوات
تصادم وتضرر 11 مركبة.. تفاصيل التحقيق مع رجلي أمن بسبب حادث مروري

تصادم وتضرر 11 مركبة.. تفاصيل التحقيق مع رجلي أمن بسبب حادث مروري

منذ 3 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *