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ثواب السبيعي ينشر فيديو صادم لسرقة مركبة ابن شقيقته وسحله على الطريق
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محليات

ثواب السبيعي ينشر فيديو صادم لسرقة مركبة ابن شقيقته وسحله على الطريق

ثواب السبيعي ينشر فيديو صادم لسرقة مركبة ابن شقيقته وسحله على الطريق
١٠:٢٢:٣٧ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ثواب السبيعي، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة للحظة سرقة مركبة ابن شقيقته من الشارع وسحله بطريقة صادمة عندما تعلق بالمركبة.

وأظهر الفيديو الذي رصدته كاميرات مراقبة وصوّر أشخاص جزءًا منه، قيام السارق بالنزول من مركبة أخرى وانتهاز فرصة ترك المواطن مركبته في وضع التشغيل والباب مفتوح، وعلى الفور صعد إلى المركبة وقادها بسرعة.

لكنه وأثناء التحرك بالمركبة، انتبه المواطن للسارق وهرول إليه وتعلق بالمركبة لكن السارق لم يتوقف وظل يسير بسرعة حتى سحبه في الخط لمسافة كيلو تقريبًا.

وقال “السبيعي” إن واقعة السرقة انتهت بإحراق المركبة ومحتوياتها، مناشدًا رجال الأمن بسرعة ضبط الجاني، ومطالبًا كل من يتعرف على السارق أن يبلغ عنه.

وكتب “ثواب السبيعي”، عبر حسابه على “تويتر” :” ساعدونا في البلاغ على هذا المجرم.. سرق سيارة ولد أختي وسحبه في الخط تقريبا كيلو ثم تركه مصاب ثم احرق السيارة واحرق جميع اثباتاته”.

وأضاف :” اوصافه تقريباً.. طويل لحية خفيفة عمره ٢٨ سيارته تاهو ٢٠١٧ اللون بني محروق لوحة مسروقة (٧٠٢٦ ح ن أ) “.

واختتم بالقول :” نشكر الجهات المختصة لجهودهم ولكن نحتاج تكاتف الجميع”.

الكلمات الدلالية:
السعودية الشرطة ثواب السبيعي سرقة مركبة

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