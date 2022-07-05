الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقاولين.. رابط التقديم

فرص

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقاولين.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقاولين.. رابط التقديم
٠٨:٢٩:٢٣ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية ، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

1.مسؤول المعارض والمؤتمرات

الوصف الوظيفي

تحت إشراف رئيس فريق المعارض والمؤتمرات ، يكون مسؤول المعارض والمؤتمرات مسؤولاً عن إجراء جميع جوانب الأحداث الخارجية من الحمل وحتى الانتهاء. وهذا يشمل فهم وإشراك وتطوير لمحة عامة عن السوق المستهدفة والتخطيط المسبق والعمليات والخدمات اللوجستية للأحداث مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها

0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

2.رئيس فريق المعارض والمؤتمرات

الوصف الوظيفي

تحت إشراف مدير المعارض والمؤتمرات ، يكون قائد فريق المعارض والمؤتمرات مسؤولاً عن إجراء جميع جوانب الأحداث الخارجية من الحمل وحتى الانتهاء. وهذا يشمل فهم وإشراك وتطوير لمحة عامة عن السوق المستهدفة والتخطيط المسبق والعمليات والخدمات اللوجستية للأحداث مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها

ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة –

يفضل درجة الماجستير في التسويق أو العلاقات العامة أو الانضباط ذي الصلة

طريقة التقديم:

للاطلاع علي الوصف والوظيفي و مزيد من التفاصيل للوظائف المعلنة :

رابط التقديم :  (اضغط هنا)

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الرياض السعودية للمقاولين فرص عمل وظائف

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